Yeni Yol Grup Toplantısı… Ahmet Davutoğlu: "Muhalefet Sanki Üç Ayrı Parti Varmış Gibi Üçlü Zirveler Yaparak Alternatif Aday Çıkarma Peşinde" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Yol Grup Toplantısı… Ahmet Davutoğlu: "Muhalefet Sanki Üç Ayrı Parti Varmış Gibi Üçlü Zirveler Yaparak Alternatif Aday Çıkarma Peşinde"

Geniş Video İzle

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar ve muhalefetin üç yıl sonra yapılacak bir seçime odaklandığını belirterek “İktidar sayın Erdoğan’dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan’a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde” dedi.

12.02.2025 11:27  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Yeni Yol'un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar ve muhalefetin üç yıl sonra yapılacak bir seçime odaklandığını belirterek "İktidar sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde" dedi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol, grup toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "İçeride iktidarıyla, muhalefetiyle üç yıl sonra yapılacak bir seçime odaklanmış bir iç yarış var" dedi. Davutoğlu, şunları kaydetti:

Davutoğlu'ndan İmamoğlu ve Erdoğan'a çağrı: "Sizin işiniz İstanbul depremine hazırlık yapmaktır"

"İktidar sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde. İktidara söylüyorum bu deprem felaketinden sonra birinci vazifeniz İstanbul depremini düşünmektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına söylüyorum, senin işin ne zaman yapılacağı belli olmayan seçime hazırlanmak değil İstanbul depremine hazırlanmaktır. İktidara söylüyorum, belediye başkanlarını yolsuzluklarla tutuklatmaya çalıştığınız belediye başkanlarından önce Kartalkaya'nın sorumlusu olan o Kültür ve Turizm Bakanı'nı sorgulayın. Meseleleri sen benden kötüsün, ben senden kötüyüm... Muhalefete de sesleniyorum, iktidarın yolsuzluklarına hep beraber karşı çıkıyorduk, kendi çürük elmalarınızı temizleyin. yerel yönetimlerde yaşanan yolsuzluklara son verin."

"691 bin vatandaşımız konteyner kentte yaşıyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anan Davutoğlu, "Acılar dinmemiş, bakmayın iktidarın propaganda makinesine. Konteyner kentlerde karanlık geceleri geçirdim ve o konteyner kentlerde gördüğüm şey şuydu, o konteyner kent daimi kent olmuş. Şu anda 691 bin vatandaşımız konteyner kentte yaşıyor" dedi.

Davutoğlu, depremlerin ikinci yılının anmasında Osmaniye'deki konteyner kent ziyaretinde kadınlar ayaklanmasına denk geldiğine dikkati çekerek, "Oturdum dinledim, müdürüyle de konuştum. Konteyner kentlere, 10 Şubat'ta önce elektrik ve su sayaçları takılacakmış ve devlet halktan elektrik ile su parası alacakmış, ödemeyenleri de çıkacaklarmış. Söz verdik oradaki kardeşlerimize, eğer böyle yaparlarsa gelir hepimiz üç parti yeni yol grubumuzla o konteyner kente tekrar tekrar geliriz. Kimse konteyner kentteki o mazlum ve mağdur vatandaşlarımızın elektriğini, suyunu kesemez" diye konuştu.

"İktidarın iki yıl sonra bir başarı hikayesinden bahsetmesi sadece gülünç ve acı bir komediden ibarettir"

Hatay Kırıkhan'da 28 bin hak sahibi olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Verilen ev ise sadece iki bin, yüzde 10'dan aşağıda. Bu hızda giderse Kırıkhan gibi bir ilçede bütün hak sahiplerinin ev alması 10 yıl sürecek" dedi. Davutoğlu, Antakya'da da bir yurttaşın kendisine yazılı kağıdı göstererek "Bana dört ay önce 'ev çıktı' diye yazı geldi" dediğini anlatarak, "'Dört aydır evin nereye çıktığını, nerede oturacağımı bilmiyorum' dedi. Sadece düz bir yazı, nerede oturacağını bilmiyor, ortada bir adres bile yok. Böyle bir tablo karşısında hala iktidarın iki yıl sonra bir başarı hikayesinden bahsetmesi sadece gülünç ve acı bir komediden ibarettir" diye aktardı.

"Gazze için yayımlanan bildiride gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olsun ama yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarından sonra dokuz ülkenin bir araya gelerek Gazze için bildiri yayımlamasına da değinen Davutoğlu, "Gönül isterdi ki burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olsun ama yok. Gönül isterdi ki bu dokuz ülkenin yanında 57 Müslüman ülke de olsun ama sadece Malezya ve Senegal var" dedi.

"ABD, tek taraflı emperyal düzen kuruyor"

Davutoğlu, Trump'ın başkan olduktan sonra aldığı kararları hatırlatarak şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında o acılar üzerinde insanlığın ürettiği bütün kurumları ve değerleri yerle bir etmeye kararlı. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine dayanan İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi ve Birleşmiş Milletler'in özünü yok etti. BM Unesco'dan Arnuva'dan, Dünya Ticaret Örgütü'nden, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Kanada'dan, Meksika'dan, Danimarka'dan toprak talep etti. Yani şu an uluslararası hukuk yoktur arkadaşlar, herkes ayağını buna göre denk alsın. Kimse artık kendi sınırının bütünlüğünden emin olamaz. Dün alüminyum ve demire yüzde 25 vergi getirdi. Bu Dünya Ticaret Örgütü'nün dibine dinamit koymak demek. Serbest ticaret ilkesinin yok olması demek. Bundan sonra herkes gümrük duvarlarını yükselterek dünya birbiriyle ticaret yapamaz hale gelip ABD'nin tek taraflı emperyal düzenini kurması demek. Bu yeni düzenin adı yeni emperyalist sömürgeciliktir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yol Grup Toplantısı… Ahmet Davutoğlu: 'Muhalefet Sanki Üç Ayrı Parti Varmış Gibi Üçlü Zirveler Yaparak Alternatif Aday Çıkarma Peşinde' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Yol Grup Toplantısı… Ahmet Davutoğlu: "Muhalefet Sanki Üç Ayrı Parti Varmış Gibi Üçlü Zirveler Yaparak Alternatif Aday Çıkarma Peşinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.