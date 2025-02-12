Yeni Yol Grup Toplantısı… Ahmet Davutoğlu: "Muhalefet Sanki Üç Ayrı Parti Varmış Gibi Üçlü Zirveler Yaparak Alternatif Aday Çıkarma Peşinde"

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(TBMM) - Yeni Yol'un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar ve muhalefetin üç yıl sonra yapılacak bir seçime odaklandığını belirterek "İktidar sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde" dedi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol, grup toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "İçeride iktidarıyla, muhalefetiyle üç yıl sonra yapılacak bir seçime odaklanmış bir iç yarış var" dedi. Davutoğlu, şunları kaydetti:

Davutoğlu'ndan İmamoğlu ve Erdoğan'a çağrı: "Sizin işiniz İstanbul depremine hazırlık yapmaktır"

"İktidar sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi Cumhurbaşkanlığı verme peşinde. Muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde. İktidara söylüyorum bu deprem felaketinden sonra birinci vazifeniz İstanbul depremini düşünmektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına söylüyorum, senin işin ne zaman yapılacağı belli olmayan seçime hazırlanmak değil İstanbul depremine hazırlanmaktır. İktidara söylüyorum, belediye başkanlarını yolsuzluklarla tutuklatmaya çalıştığınız belediye başkanlarından önce Kartalkaya'nın sorumlusu olan o Kültür ve Turizm Bakanı'nı sorgulayın. Meseleleri sen benden kötüsün, ben senden kötüyüm... Muhalefete de sesleniyorum, iktidarın yolsuzluklarına hep beraber karşı çıkıyorduk, kendi çürük elmalarınızı temizleyin. yerel yönetimlerde yaşanan yolsuzluklara son verin."

"691 bin vatandaşımız konteyner kentte yaşıyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anan Davutoğlu, "Acılar dinmemiş, bakmayın iktidarın propaganda makinesine. Konteyner kentlerde karanlık geceleri geçirdim ve o konteyner kentlerde gördüğüm şey şuydu, o konteyner kent daimi kent olmuş. Şu anda 691 bin vatandaşımız konteyner kentte yaşıyor" dedi.

Davutoğlu, depremlerin ikinci yılının anmasında Osmaniye'deki konteyner kent ziyaretinde kadınlar ayaklanmasına denk geldiğine dikkati çekerek, "Oturdum dinledim, müdürüyle de konuştum. Konteyner kentlere, 10 Şubat'ta önce elektrik ve su sayaçları takılacakmış ve devlet halktan elektrik ile su parası alacakmış, ödemeyenleri de çıkacaklarmış. Söz verdik oradaki kardeşlerimize, eğer böyle yaparlarsa gelir hepimiz üç parti yeni yol grubumuzla o konteyner kente tekrar tekrar geliriz. Kimse konteyner kentteki o mazlum ve mağdur vatandaşlarımızın elektriğini, suyunu kesemez" diye konuştu.

"İktidarın iki yıl sonra bir başarı hikayesinden bahsetmesi sadece gülünç ve acı bir komediden ibarettir"

Hatay Kırıkhan'da 28 bin hak sahibi olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Verilen ev ise sadece iki bin, yüzde 10'dan aşağıda. Bu hızda giderse Kırıkhan gibi bir ilçede bütün hak sahiplerinin ev alması 10 yıl sürecek" dedi. Davutoğlu, Antakya'da da bir yurttaşın kendisine yazılı kağıdı göstererek "Bana dört ay önce 'ev çıktı' diye yazı geldi" dediğini anlatarak, "'Dört aydır evin nereye çıktığını, nerede oturacağımı bilmiyorum' dedi. Sadece düz bir yazı, nerede oturacağını bilmiyor, ortada bir adres bile yok. Böyle bir tablo karşısında hala iktidarın iki yıl sonra bir başarı hikayesinden bahsetmesi sadece gülünç ve acı bir komediden ibarettir" diye aktardı.

"Gazze için yayımlanan bildiride gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olsun ama yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarından sonra dokuz ülkenin bir araya gelerek Gazze için bildiri yayımlamasına da değinen Davutoğlu, "Gönül isterdi ki burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olsun ama yok. Gönül isterdi ki bu dokuz ülkenin yanında 57 Müslüman ülke de olsun ama sadece Malezya ve Senegal var" dedi.

"ABD, tek taraflı emperyal düzen kuruyor"

Davutoğlu, Trump'ın başkan olduktan sonra aldığı kararları hatırlatarak şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında o acılar üzerinde insanlığın ürettiği bütün kurumları ve değerleri yerle bir etmeye kararlı. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine dayanan İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi ve Birleşmiş Milletler'in özünü yok etti. BM Unesco'dan Arnuva'dan, Dünya Ticaret Örgütü'nden, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Kanada'dan, Meksika'dan, Danimarka'dan toprak talep etti. Yani şu an uluslararası hukuk yoktur arkadaşlar, herkes ayağını buna göre denk alsın. Kimse artık kendi sınırının bütünlüğünden emin olamaz. Dün alüminyum ve demire yüzde 25 vergi getirdi. Bu Dünya Ticaret Örgütü'nün dibine dinamit koymak demek. Serbest ticaret ilkesinin yok olması demek. Bundan sonra herkes gümrük duvarlarını yükselterek dünya birbiriyle ticaret yapamaz hale gelip ABD'nin tek taraflı emperyal düzenini kurması demek. Bu yeni düzenin adı yeni emperyalist sömürgeciliktir."