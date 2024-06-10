YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına Aday Oldu

YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına Aday Oldu

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Esmerer, Saadet Partisi'nin ilkesiz, disiplinsiz ve karanlık bir dehlize sürüklendiğini, teşkilatın eridiğini ve partinin milli meselelerde istikrarlı bir duruş sergileyemediğini savundu. Esmerer, 30 Haziran kongresinde genel başkan adayı olduğunu ilan ederek, tüm teşkilatları ve delegeleri destek vermeye çağırdı.

10.06.2024 17:19
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Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Zeytinburnu'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Esmerer, Milli Görüş hareketinin Türkiye'nin en güçlü fikri bütünlüğe sahip saygın bir hareket olduğunu söyledi

Bu saygınlığı korumak ve bu mirasın üzerine daha büyük bir gelecek inşa etmek için herkesin sorumlu olduğunu belirten Esmerer, Saadet Partisi'nin ilkesiz, disiplinsiz ve karanlık bir dehlize sürüklendiğini, teşkilatın her geçen gün eridiğini, tabanın hiçbir seçimde Saadet Partisi'ne dönmeyi tercih etmediğini ve partinin hiçbir milli meselede istikrarlı ve tutarlı bir duruş ortaya koyamadığını savundu.

Batı ve Batı taklitçisi partileri, yeni kurtuluş reçetesi olarak görmenin çıkmaz bir yol olduğunu kaydeden Esmerer, "Saadet Partisi ilk defa kendi amblemi olmadan seçimlere girmiş ve tabanımız oy verecek bir parti bulamamıştır. Erbakan Hocamızın 'biz ve diğerleri' diye tanımladığı siyaset sahnesinde Saadet Partisi yanlış ittifak projeleri, 6'lı masa ve batılı mutabakat metinleri ile tam olarak diğerleri eksenine kaymaktadır." diye konuştu.

Saadet Partisi'nin istişare mekanizmalarının çalışmaz hale geldiğini ileri süren Esmerer, seçim sonrası Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında teşkilatlar tarafından istifası istenen başkanlık divanı üyelerinin, diğer GİK toplantısında aday olarak dayatıldığını ve en mahrem konuların sosyal medyada ifşa edildiğini ifade etti.

Partiyi tekrar birlik ve beraberliğe kavuşturacak bir kongreye gittiklerini söyleyen Esmerer, şöyle devam etti:

"Partimizin 30 Haziran kongresi, klikler, gruplar ve çatışmaların son bulduğu, hareketimizin uzun yıllar içerisinde oluşturduğu tüm farklılıklarıyla bir ve beraber olduğu, sosyolojik tabanıyla barıştığı, ülkemiz ve İslam dünyasının esaslı gündemine kilitlenmiş bir hareket olarak yeniden büyük atılımlar yapmaya adım atmamız gereken bir kongredir."

Tüm milletle kucaklaşarak Milli Görüş iktidarını inşa edeceklerini dile getiren Esmerer, "Bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİK üyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde genel başkan adayı olduğumu ilan ediyorum. Mevcut durumdan, yaşanan sıkıntılardan, klik yönetiminden rahatsız tüm teşkilatlarımızı ve delegemizi bu manevi göreve destek vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Esmerer, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise tüm çalışmalarında "hayra motor, şerre fren" mantığıyla hareket edeceklerini aktardı.

Türkiye'nin güçlü, lider ve İslam dünyasına önder olması için çalışacaklarını anlatan Esmerer, şunları kaydetti:

"Hemen güneyimizde Suriye'de, Irak'ta, ABD'nin bir PKK devleti kurma çalışmaları var. Ciddi tehlikeli bir sürece girmiş bulunuyoruz ama Allah'ın izniyle Türkiye büyük devlet, bütün bunların altından kalkacak, ilerleyecek. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek, bazı konular siyasi partinin ötesinde, ülke menfaatlerinde herkes birleşirse gelecek yüz yıllı ülkemizin yüz yılı olacak, Türkiye'nin yüz yılı olacak. Yeter ki Türkiye o performansı ortaya koysun, o birliği, beraberliği, kardeşliği sağlasın. İnşallah bu noktada bizler de gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika

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