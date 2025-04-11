Yeniden Refah Partili Gençler Filistin'e Gitmek İçin Dilekçe Verdi: "gönüllü Olarak, Gazze'de Silah Altında Görev Yapmak İçin Buradayız"

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları üyeleri, Filistin'e gitmek için Ankara Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak, Gazze'de silah altında görev yapmak için buradayız. Artık Mehmetçiğin Gazze'ye gitmesini, oradaki zulmü durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları üyeleri, İsrail ile savaş halinde olan Filistin'e gidip Gazze halkına destek olmak üzere Ankara Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi. Gazze halkına soykırım yapıldığını vurgulayan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"7 Ekim'den beri katil İsrail, Gazze halkına bir soykırım gerçekleştiriyor. Maalesef Müslüman ülke liderleri de kınamaktan öteye geçemiyor. Diplomatik süreçler gerçekten çok uzadı, bir buçuk yılı geçen bir süre var. Biz de Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatları olarak, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın talimatlarıyla 81 ilimizde eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak, Gazze'de silah altında görev yapmak için, dilekçelerimizi vermek için buradayız. Artık mehmetçiğin Gazze'ye gitmesini, oradaki zulmü durdurmasını istiyoruz. Bizler de sadece hamasetten öteye geçmeyen bu söylemlerin dışında fiili olarak da, gerekirse canımızı vermek uğruna ilk önde gideceğimize dair bugün beyanımızı vermek için teşkilatlarımızla birlikte buradayız.

Biliyorsunuz yaşanılan süreçte Netanyahu, 'Orta Doğu'da haritalar değişecek' diyor. Bu soykırımın finansörü Trump orayı turistik bir bölge haline getireceğini söylüyor. İsrail ise çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden her gün yüzlerce Müslüman'ı şehit ediyor. Bizler de Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatları olarak Erbakan Hocamızın bizlere öğretmiş olduğu 'İsrail laftan değil, güçten anlar' sözünün gereği ve sadece İslam dininin namaz kılmak ve oruç tutmaktan ibaret olmadığını, cihat ibadetini de bizlere öğrettiği için Erbakan Hocamızın bize gösterdiği bu yolda oraya gidip görev yapmanın bizim ibadetimizin farzı olduğunu da beyan etmek adına teşkilatlarımızla birlikte bugün geldik."