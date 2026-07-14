Yenidoğan Çetesi Davası 11. Duruşması Ertelendi

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma ise 12 Ekim'e ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bugün görülen 11'inci duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alındı.

'SERDAROVA BEBEK BAKIMINDAN RAPORDA ÇELİŞKİ VARDIR'

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ savunmasında, "Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devam kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı, "Eylemlerden müvekkilimin sorumlu tutulması kabul edilebilir bir husus değildir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi dikkate alınarak, sanığın beraatını talep ediyoruz" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.