Yenişehir Belediyesi\'nden Ebeveynlere Ücretsiz Eğitim Programı

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 0-3 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere eğitim vererek, yeni nesillerin daha bilinçli yetiştirilmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda MABEP Aile Eğitimleri'ni tamamlayan anne ve babalar, sertifikalarını aldı.

Yenişehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle ebeveynlere ücretsiz eğitim veriyor. 2019 yılında başlatılan proje ile ebeveynlere erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi anlatılıyor; okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ile psikolojik danışmanlık eğitimleri veriliyor.

Eğitimler uzman akademisyenler tarafından veriliyor

"Her aile bir okuldur" ve "Öğrenen anne-baba gelişen çocuk" sloganıyla verilen eğitimlerin ardından ebeveynler, çocuklarının erken dönemdeki gelişim süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) görevli uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine rehberlik ediliyor.

Eğitimlerden önce klinik psikolog aracılığıyla çocukların gelişimsel değerlendirmeleri de yapılırken, ailelere eğitimde kullanacakları kitap setleri ve çocuklar için eğitici oyuncaklar ücretsiz olarak veriliyor. Projeye dahil olan aileler ayrıca Yenişehir Belediyesi'nin proje kapsamında kurduğu Bebek Kütüphanesi'nden de yararlanabiliyor.

Eğitimlere katılmak isteyen veya proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen ebeveynler, '0324 327 46 40' telefon numarasını arayarak, projenin yürütüldüğü Yenişehir Belediyesi Akademi'ye ulaşabiliyor.