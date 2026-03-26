Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek

26.03.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermesi için ricada bulunduğu iddiasına sert tepki gösterdi. Yerlikaya iddiayı gündeme getiren kişi için suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Zihni bozuk trol.. Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Adalet önünde hesap vereceksin" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uzun zaman sonra açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.

YERLİKAYA'DAN HAKKINDAKİ İDDİAYA SERT TEPKİ

İmarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan rica ettiği iddiasını sert dille yalanlayan Yerlikaya, söz konusu iddiayı gündeme getiren kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"ZİHNİ BOZUK TROL, ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİN"

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zihni bozuk trol.. Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Hakkında suç duyusunda bulunuyorum. Adalet önünde hesap vereceksin!"

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdullah Dinç Abdullah Dinç:
    Adam zaten iktidarda niye gidipte Mansur yavaşa yalvarsın, Amacı para kazanmak olsa gider kendi belediyelerinden yer ister adam. 33 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    adamsin ali bey 19 6 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Neyse ki Türk milleti çok büyük adamlar gördü de gerçek adam nedir biliyor :) 3 0
  • mücahid mücahid:
    Ali yerlikaya, gerçekten dürüst bir devlet adamıdır,Satın alamadıkları için ,mhp li mafya ya ,soylunun ekibine operasyon yaptığı için harcandı!!!Şimdiden yerlikayayı yıpratmaya çalışıyorlar 11 1 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Ali boş yapma birader 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 22:00:09. #7.12#
SON DAKİKA: Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.