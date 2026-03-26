Yerlikaya\'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uzun zaman sonra açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.

YERLİKAYA'DAN HAKKINDAKİ İDDİAYA SERT TEPKİ

İmarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan rica ettiği iddiasını sert dille yalanlayan Yerlikaya, söz konusu iddiayı gündeme getiren kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"ZİHNİ BOZUK TROL, ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİN"

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zihni bozuk trol.. Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Hakkında suç duyusunda bulunuyorum. Adalet önünde hesap vereceksin!"