Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birinci oldu

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finalinde Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi takımı birinci oldu. Turnuva, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde gerçekleşti ve İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu gibi birçok önemli isim katıldı. Turnuvada konuşan Dinç, bağımlılığın insanları nasıl etkilediğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelede gençlerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi takımı, jüri değerlendirmeleri sonucunda şampiyon oldu.

03.07.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finalinde Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Turnuvanın Türkiye finali, cemiyetin Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğindeki turnuvayı, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, kaymakamlar, öğrenciler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri izledi.

Etkinlikte konuşan Dinç, Yeşilay'ın münazara düzenlemeye 1954'te başladığını belirterek, bu yıl 541 okuldan 7 bin 128 öğrencinin katıldığı turnuvanın organizasyonuna 828 öğretmenin katkıda bulunduğunu söyledi.

Bir insanın başına gelebilecek en acı şeyin bağımlılık olduğunu kaydeden Dinç, "Bir insan bağımlı olduğunda bedenine söz geçiremez hale gelir, psikolojik gelişimi zarar görür, yeteneklerinden uzaklaşır, mesleğini gerçekleştirmekte zorluklarla karşı karşıya kalır. Bağımlılık her anlamda çok boyutlu olarak insanı yer bitirir." ifadelerini kullandı.

Dinç, bağımlılıkla mücadelenin tek bir kişinin veya kurumun altından kalkabileceği bir yük olmadığını dile getirerek, "Bağımlılık lobisi ve endüstrisi adı altında çok güçlü, zengin, uluslararası bağı olan büyük bir yapı var ve gece gündüz çalışıyorlar. Biz de buna karşı gece gündüz çalışacağız ama bu çalışmada en çok gençlerin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise Yeşilay'ın başarılı çalışmalarına işaret ederek, "Bazı etkinlikler olur ki kaybedeni olmaz, sıralaması olur. Bugünkü münazara da kaybedeni olmayan, katılan herkesin kazandığı, izleyicilerin istifade ettiği bir etkinlik. Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili dünyada bir marka olduğunu biliyor, destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan jüri, münazarada finale kalan Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Robert Koleji, Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi takımlarına tartışacakları konuları dağıttı.

Takımlardan ikisinin "Devletlerin bağımlılıkla mücadele etme zorunluluğu vardır.", diğer ikisinin ise "Devletlerin bağımlılıkla mücadele etme zorunluluğu yoktur." konularında konuşmalar yapmaları istendi.

Öğrenciler 7 dakika 20'şer saniyelik sürelerde kendi tezlerini savunurken, hem karşı takımın argümanlarını çürütmek hem de jüriyi etkilemek için yarıştı.

Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından münazaranın şampiyonu Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden Erdem Uyan ve Efe Uz oldu.

Turnuva, şampiyon takım ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı, Mehmet Dinç, Davut Gül, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, Bursa, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement