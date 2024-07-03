Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi birinci oldu

Güncel

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye finalinde Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Turnuvanın Türkiye finali, cemiyetin Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğindeki turnuvayı, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, kaymakamlar, öğrenciler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri izledi.

Etkinlikte konuşan Dinç, Yeşilay'ın münazara düzenlemeye 1954'te başladığını belirterek, bu yıl 541 okuldan 7 bin 128 öğrencinin katıldığı turnuvanın organizasyonuna 828 öğretmenin katkıda bulunduğunu söyledi.

Bir insanın başına gelebilecek en acı şeyin bağımlılık olduğunu kaydeden Dinç, "Bir insan bağımlı olduğunda bedenine söz geçiremez hale gelir, psikolojik gelişimi zarar görür, yeteneklerinden uzaklaşır, mesleğini gerçekleştirmekte zorluklarla karşı karşıya kalır. Bağımlılık her anlamda çok boyutlu olarak insanı yer bitirir." ifadelerini kullandı.

Dinç, bağımlılıkla mücadelenin tek bir kişinin veya kurumun altından kalkabileceği bir yük olmadığını dile getirerek, "Bağımlılık lobisi ve endüstrisi adı altında çok güçlü, zengin, uluslararası bağı olan büyük bir yapı var ve gece gündüz çalışıyorlar. Biz de buna karşı gece gündüz çalışacağız ama bu çalışmada en çok gençlerin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise Yeşilay'ın başarılı çalışmalarına işaret ederek, "Bazı etkinlikler olur ki kaybedeni olmaz, sıralaması olur. Bugünkü münazara da kaybedeni olmayan, katılan herkesin kazandığı, izleyicilerin istifade ettiği bir etkinlik. Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili dünyada bir marka olduğunu biliyor, destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan jüri, münazarada finale kalan Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Robert Koleji, Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi takımlarına tartışacakları konuları dağıttı.

Takımlardan ikisinin "Devletlerin bağımlılıkla mücadele etme zorunluluğu vardır.", diğer ikisinin ise "Devletlerin bağımlılıkla mücadele etme zorunluluğu yoktur." konularında konuşmalar yapmaları istendi.

Öğrenciler 7 dakika 20'şer saniyelik sürelerde kendi tezlerini savunurken, hem karşı takımın argümanlarını çürütmek hem de jüriyi etkilemek için yarıştı.

Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından münazaranın şampiyonu Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden Erdem Uyan ve Efe Uz oldu.

Turnuva, şampiyon takım ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.