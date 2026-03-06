Yetim Çocuklar için İftar Programı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kentte bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, kurum amirleri ile yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, semazen gösterisi, ilahi dinletisi ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Programa katılan çocuklarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleye Kaymakam Bozkır, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü ayıdır. Çocuklarımızı eğitmeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız, onların eğitimi için imkanlarımızı kullanmalıyız." dedi.