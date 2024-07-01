Yığılca Arısı Türk ve Dünya Arıcılarından Yoğun Talep Görüyor - Son Dakika
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Yığılca Arısı Türk ve Dünya Arıcılarından Yoğun Talep Görüyor

Yığılca arısı, dayanıklılığı ve ürettiği bal ile Türk ve dünya arıcılarının ilgisini çekiyor. Düzceli arıcı Mücahit Kılıç, 4 kovan ile başladığı arıcılıkta şu anda 250 kovana ulaştığını belirtti. Yığılca arısı, kestane balının yanı sıra orman gülü balı gibi güçlü balları üretebilen ve hortum uzunluğu ile dünyanın en dayanıklı arıları arasında ikinci sırada yer alıyor. Düzce Üniversitesi ve Düzce İl Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenen Yığılca arısı, Türkiye ve dünya genelinde arıcıların en çok tercih ettiği arı türlerinden biridir.

01.07.2024 18:46
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Yığılca arısına Dünya arıcılarından yoğun talep

Hem yaptığı bal hem de arının kendisi tescilli

4 Kovan ile başlayıp 250 kovana ulaştı

DÜZCE - Yığılca arası dayanıklılığı ile Türk ve Dünya arıcılarının rağbet gösterdiği arı türü oldu. Resmi Gazetede yayımlanarak tescillenen Yığılca arısı hakkında bilgiler veren Düzceli arıcı Mücahit Kılıç, 4 kovan ile başladığı arıcıkta şu anda 250 kocana ulaştığını söyledi.

Yığılca arısı yaptığı orman gülü balı ve dayanıklılığını ispatlarken resmi gazetede yayımlanarak tescil alan arılar arasında yer alıyor. Kestane balının yanı sıra içindeki maddeler nedeniyle Orman gülü balı gibi çok güçlü balları bile sorunsuz üretebilen Yığılca arısı hortum uzunluğu ile de Kafkas arısının ardından dünyanın en güçlü ve dayanıklı arıları arasında ikinci sırada yer alıyor. Yığılca arısı bu haliyle Türk ve dünya arıcılarından da yoğun talep görüyor.

Düzce'de köy hayatını geçince kendisine uğraş olarak arıcılığı seçen ve 4 kovan ile arıcılığa başlayan Mücahit Kılıç, 250 kovan sahibi olarak Yığılca arısının özelliklerini anlattı. Mücahit Kılıç, "Köyünde oturuyorum. Köyde bir uğraşım olsun istiyordum. Bir abimizin teşvikiyle bu iş olur mu diye bir kaç kovanla başlangıç yaptım. Baktık ki çok olumlu devam ettirdim. Şimdi 4 kovandan 250 kovana çıktım. Bu noktada Düzce kestane balının anavatanlarından birisi diyebiliriz. Düzce Karadeniz sahili boyunca bütün şehirlerarasında kestane balının yoğun üretildiği bir il. Coğrafi işarette alındı. Burada orman gülü balı da olur ama yoğunluk kestane balındadır. Gıda kodeksine göre bir balın kestane balı olabilmesi için yüzde 70 kestane olması gerekiyor. Buda Düzce'de üretilen ballarda var zaten. İlimizde kestane balının yanı sıra Türkiye'de resmi gazetede tescil edilmiş bir Yığılca arımız var. Yığılca arısı yüzlerce hatta binlerce yıldır kendisini yaşatmış, bölgenin eko tipi olmuş bir arımız" dedi.

Arıcılığın bir değeri var

Kılıç, Düzce Üniversitesinin ve Arıcılar Birliği ile Tarım İl Müdürlüğünün çalışmaları ile bölgenin arıcılıkta bir değerinin olduğunu belirterek "Bunda da hep birlikte sahip çıkacağız. Yığılca arısı dünyada tek. Bu bölgeye göre kendisini konumlandırmış bir arı. Düzce'de orman gülü diye bir balımız vardır. Bu bal bariyer baldır ve içindeki maddeler nedeniyle zehirlidir. Bir başka bölgeden arı getirerek denedik. Arılar zehirlendi. Yığılca arısı ise bu balı üretiyor. O nedenle Yığılca arısı Resmi Gazetede yayımlanarak tescillenmiş bir arı türüdür. Kafkas arısından sonra hortum uzunluğu en fazla olan 2. arı türüdür. Bu nedenle hem en zor yerlerden balı alabilir hem de dayanıklılık olarak diğer arı türlerinden daha dayanıklıdır. Bu nedenle Türkiye'de ve dünyada arıcıların en fazla rağbet gösterdiği arı türü arasında yer alıyor. Bu arılarımızı da Düzce Üniversitesi ve Düzce İl Tarım Müdürlüğü birlikte üretmeye çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

İl Müdürü Uzun'da kovanları inceledi

Mücahit Kılıç'ın ürettiği balları yerinde incelemek için ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'da hem üretilen bal hem de arılar ile ilgili Kılıç'tan bilgiler aldı. Ayrıca Esra Uzun, kovanlarda arıların yaptığı balları da yakından inceledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yığılca Arısı Türk ve Dünya Arıcılarından Yoğun Talep Görüyor - Son Dakika

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