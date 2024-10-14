Yıkım Sırasında Bina Üzerine Devrildi - Son Dakika
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Yıkım Sırasında Bina Üzerine Devrildi

Yıkım Sırasında Bina Üzerine Devrildi

Diyarbakır'da ağır hasarlı apartmanın yıkımı sırasında bitişiğindeki bina üzerine düştü.

14.10.2024 21:09
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DİYARBAKIR'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'ağır hasar' raporu verilen apartman, yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın üzerine düştü. İlk 2 katında hasar oluşan binanın sakinlerinden Ömer Akkuş, "Hiçbir önlem alınmadan, bize de 'Evi terk edin' veya 'Evden çıkın' demeden, yıkım çalışmasına başladılar. O esnada dışarıya adım attığımız gibi yıkıldığını gördük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Şenel 9 apartmanı için, yıkım kararı verildi. Bir firma tarafından ihalesi alınan firmanın dün yıkımına başlandı. İddiaya göre gerekli uyarı ve önlemler yapılmadan başlanılan yıkım sırasında hasarlı bina bitişiğindeki 6 katlı Hayat 3 Apartmanı'nın üzerine düştü. Apartmanın ilk iki katındaki bazı dairelerin duvarları yıkılırken, altında bulunan Aile Sağlık Merkezi ise tedbir amaçlı hizmet vermedi. Apartmanın 1'inci katındaki dairesinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ömer Akkuş, "Şenel 9 Apartmanı ağır hasarlı olduğu için yıkmaya geldiler. Biz evimizin içindeyken, hiçbir önlem alınmadan, bize de 'Evi terk edin' veya 'Evden çıkın' demeden, yıkım çalışmasına başladılar. O esnada dışarıya adım attığımız gibi yıkıldığını gördük. Biz bunlardan şikayetçiyiz ve hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Evim yıkıldı, hiçbir şey kalmadı içerde. Yatak odası, mutfak komple hepsi yerle bir oldu. Eşyamın hepsi de kullanılamaz hale geldi. Doğalgazı kesmeden bunu yaptılar. O esnada doğalgaz borusu patlasaydı, bina komple yanabilirdi. Mağduriyetimizi gidersinler, bunu istiyoruz. Şu anda herhangi bir kimseye bir şey olmadı ama bina kullanılamaz haldedir" dedi.

'MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN'

Apartman sakinlerinden Şaban Özer ise apartmanlarının yeniden yapılmasını isteyerek, "Ağır hasarlı olan Şenel 9 Apartmanı'nı yıkmaya gelen ekipler, bizim binanın sakinlerine haber vermeden, bina sakinleri içerdeyken yıkıma başlamışlar. Bu yıkım esnasında arkadaşlarınız onu uyarmış. Herhangi bir tedbir alınmadan 'Böyle yıkım mı olur' diye uyarmışlar. Firma yetkilisi de 'Sıkıntı olmaz, sorun olmaz' diyerek aniden yıkıma başladılar. O yıkım esnasında bina Hayat 3 Apartmanı'nın üstüne doğru yıkılmıştır, kirişler patlamış. Biz mağduruz, bu mağduriyetimizin giderilmesi ve binamız ağır hasarlı olduğundan dolayı bize yer göstersinler. Biz oraya geçelim, bizim binayı da yapsınlar" diye konuştu.

'BİNAMIZ SALLANDIĞINDA DEPREM OLDU SANDIK'

Türkan Derin ise olay sırasında evde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah biz kahvaltı yaparken bu olay yaşandı. Kahvaltı yaparken bizim bina sallandı. Biz dedik belki deprem olmuş. Sonradan biz kaçıp dışarıya çıktık, baktık ki buralar duman olmuş. Meğer bu ağır hasarlı binayı yıkacakken bizim binanın üzerine devrildi. Kimse bize dışarı çıkın demedi. Ben ve 5 çocuğum evdeydik. Biz şu anda mağduruz, eve giremiyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dünden beri burada nöbet tutuyoruz. Biz korkudan bir yere de gidemiyoruz. Burada hırsızlar doludur, içeri girseler biz ne yapacağız. Biz şu anda çaresiz kalmışız. Lütfen, rica ediyorum, bize yardımcı olsunlar."

DHA muhabirinin aradığı firma yetkilisi ise telefonlarına yanıt vermedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN, Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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