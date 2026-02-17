Yıldız Dağı'nda Çığ Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıldız Dağı'nda Çığ Tatbikatı

Yıldız Dağı\'nda Çığ Tatbikatı
17.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı; kurtarma ekipleri başarılı oldu.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, çığ ve mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Sivas Buruciye AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, senaryo gereği, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde çığ meydana geldi.

Tesisteki arıza nedeniyle teleferikte bazı vatandaşların mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve merkezdeki kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çığ altında kalan kişileri kurtaran ekipler, güvenlik önlemi alıp telesiyeje çıkarak mahsur kalanları da halat yardımıyla güvenli şekilde indirdi. Kurtarılanlar, kar motoruyla merkezdeki tesislere götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, çığda arama kurtarma çalışmaları ve teleferikten insan kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Senaryo gereği AFAD ve merkezdeki kurtarma ekiplerinin halatta taşımalı sistemde mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde UMKE ekiplerine teslim ettiğini anlatan Altun, "İstenmeyen durumlarda gerçekleşen bu tür olaylara müdahale etmek amacıyla şehirdeki paydaş kurumlarımızın koordineli bir şekilde olaya müdahale etmesi ve bu müdahaleye hazır bulunduğunu göstermek amacıyla Yıldız Dağı Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE personelimizle bir arada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Altun, bu tür olayların kayak merkezlerinde arzu edilmeyen ve gerçekleşmesini istemedikleri durumlar olduğunu vurgulayarak, bu tür tatbikatların büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Dağı'nda Çığ Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:35:04. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldız Dağı'nda Çığ Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.