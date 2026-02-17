Yıldız Dağı\'nda Çığ Tatbikatı

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, çığ ve mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Sivas Buruciye AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, senaryo gereği, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde çığ meydana geldi.

Tesisteki arıza nedeniyle teleferikte bazı vatandaşların mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve merkezdeki kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çığ altında kalan kişileri kurtaran ekipler, güvenlik önlemi alıp telesiyeje çıkarak mahsur kalanları da halat yardımıyla güvenli şekilde indirdi. Kurtarılanlar, kar motoruyla merkezdeki tesislere götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, çığda arama kurtarma çalışmaları ve teleferikten insan kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Senaryo gereği AFAD ve merkezdeki kurtarma ekiplerinin halatta taşımalı sistemde mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde UMKE ekiplerine teslim ettiğini anlatan Altun, "İstenmeyen durumlarda gerçekleşen bu tür olaylara müdahale etmek amacıyla şehirdeki paydaş kurumlarımızın koordineli bir şekilde olaya müdahale etmesi ve bu müdahaleye hazır bulunduğunu göstermek amacıyla Yıldız Dağı Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE personelimizle bir arada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Altun, bu tür olayların kayak merkezlerinde arzu edilmeyen ve gerçekleşmesini istemedikleri durumlar olduğunu vurgulayarak, bu tür tatbikatların büyük önem arz ettiğini kaydetti.