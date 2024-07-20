Yıldız Sarayı, Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Yıldız Sarayı, Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, altı yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldığı ilk günde 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün resmi açılışını yaptığı Yıldız Sarayı, 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

20.07.2024 18:04
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Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, altı yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldığı ilk günde 5 bin 464 kişiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün resmi açılışını yaptığı Yıldız Sarayı, 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sarayın ziyarete açılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Yıldız, sıcak havaya rağmen vatandaşların büyük bir ilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Yıldız Sarayı'ndaki farklı bölümleri bir araya getirilmesi için farklı kurumların gayretleri oldu. Sabahın erken saatlerinden beri binlerce vatandaşımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Her birinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu, buraya emek veren tüm çalışma arkadaşlarımız için oldukça mutluluk verici bir durum." dedi.

Restorasyon sürecinin Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bütünleşik bir proje olarak yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, tarihi yapıya dair şu bilgileri paylaştı:

"Yıldız Sarayı, 1909 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan uzaklaştırılmasının ardından bir yağma olayıyla karşılaşıyor. Ardından Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bazı padişahlar tarafından kısa süreli kullanılıyor ama 33 yıl devlete merkezlik ettiği dönemdeki gibi bir ışıltılı süreç yaşayamıyor. 1924'ten sonra ise çeşitli devlet kurumlarına tahsis ediliyor. Ancak bu kurumların tarihi mirası sürdürebilecek, onun restorasyon ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanları eşit düzeyde olmuyor ve tarihinde bazı sıkıntılar yaşıyor. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bir çalışmayla, buradaki bütün kurumların tahliyesi ve bu tarihi mirasın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir araya getirilmesi tamamlanmıştı. Biz de 2018 yılında, buranın restorasyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde başlattık. Altı yıl süren ve farklı disiplinlerden arkadaşlarımızın görev aldığı yoğun bir çalışmanın sonucunda, bu miras tarihinde ilk defa toplumumuzla buluşmuş oldu."

"Tarihi eserleri sonuna kadar korumamız gerekiyor"

Ziyaretçilerden Anıl Yavuz, Yıldız Sarayı'nın tarihi dokusunu koruduğunu belirterek, "Burada o anları yaşıyor gibiyiz. Gerçekten güzel olmuş. Henüz yeni geldik ve diğer tarafları da gezeceğiz. Tarihi eserleri sonuna kadar korumamız gerekiyor ve bunu başardığımızı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin Gün, sarayın yıllardır hep merak ettiği bir yer olduğunu söyleyerek, "100 yıla yakındır kapalıymış. Açıldığını öğrenir öğrenmez ailecek, çocuklarımıza göstermek istedik. O dönemi yansıtan çok güzel eserler var ve bundan insan etkileniyor. Bu çalışmaların olmasından memnunuz." dedi.

Sümeyye Coşkun da sarayın açılmasını uzunca bir zamandır beklediklerini dile getirerek, "Çok merak ediyoruz, o yüzden ilk günden geldik. Gezip göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Eray Kütük ise tarih bölümü öğrencisini olduğunu vurgulayarak, "Açılır açılmaz geldik. Buraya gelmeyi, tarih öğrencisi olduğum için çok istiyordum. Restorasyon da güzel olmuş. Özellikle kütüphane ilgimi çok çekti." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Sarayı, 9.00 - 17.30 saatlerinde ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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