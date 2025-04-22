Yılmaz ve Yusof'tan Ticaret Hedefi: 10 Milyar Dolar

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı ve Enerji ile Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusof ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin " Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile kapsamlı stratejik ortaklığımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız. 2024 yılında 5,1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı ve Enerji ile Su Dönüşümü Bakanı Yusof ile görüştü. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malezya Başbakan Yardımcısı ve Enerji ile Su Dönüşümü Bakanı Sayın Fadillah Yusof'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sayın Yusof ile bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk. Enerji ve su kaynakları başta olmak üzere, tecrübe paylaşımı yapabileceğimiz alanları ele aldık.

Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile kapsamlı stratejik ortaklığımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız. 2024 yılında 5,1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Parlamentolarımız arasındaki güçlü ilişkileri ve ülkemizin ASEAN ile ilişkilerinin derinleşmesinde Malezya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz. Bölgesel barış, istikrar ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Malezya ile iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Sayın Yusof ve heyetine, nazik ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum."