YKS Tercih Dönemi Başladı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. Öğrenciler için yeni bir süreç başladı. Sınav puanı kadar doğru tercih yapmak da bir o kadar önemli. Tercih dönemi için öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Gençler; muhakkak gönlünüze bakın, gönlünüzden ne geçiyorsa ona öncelik verin. Gönlündeki mesleği seçmeyen öğrenciler mezun olsalar bile sevmedikleri bir mesleğe sahip oluyor, sevmedikleri işlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla verimlilik kayboluyor. Hem ülkemiz hem de gençler açısından zaman ve verimlilik kaybı karşımıza çıkıyor. O nedenle lütfen gönlünüzdekini öne çıkarın, karakterinize ve kişiliğinize uygun bölümleri seçin" dedi.

'KARAKTERİNİZE VE KİŞİLİĞİNİZE UYGUN BÖLÜMLERİ SEÇİN'

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Gençlerimiz ve aileleri açısından önemli bir döneme girdik. Sınavlar bitti, şimdi tercih zamanı. Bugünden itibaren doğru tercih yapma konusu önem kazanıyor. Doğru tercih konusunda gençlere birkaç tavsiye vermek istiyorum. Gençler; muhakkak gönlünüze bakın, gönlünüzden ne geçiyorsa ona öncelik verin. Hem gençlere hem ailelerine tavsiyem lütfen tercih yaparken gençlerimizin gönlündekine, istek ve arzularına biraz daha öncelik verelim. Eğer kişiler gönlüne göre tercih yapmazsa üniversite eğitimini yarıda bırakabiliyor, mezun olsa bile sevmedikleri bir mesleğe sahip oluyor, sevmedikleri işlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla verimlilik kayboluyor. Hem ülkemiz hem de gençler açısından zaman ve verimlilik kaybı karşımıza çıkıyor. O nedenle bunu her zaman söylüyorum; lütfen gönlünüzdekini öne çıkarın, karakterinize ve kişiliğinize uygun bölümleri seçin" dedi.

'YAPAY ZEKA GİBİ MESLEKLERE YÖNELMEK DAHA DA ÖNEM KAZANACAK'

Tercih yapmanın ülke için de önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdemir, "Bu durum geleceğimizi belirliyor. Gençlerin ve ülkemizin geleceği aslında bu tercih döneminde saklı. Gençler kendilerine uygun bölümleri seçer, geleceğin mesleklerine öncelik verirse hem ülkemiz hem de gençlerimiz kazanmış olur. O yüzden geleceğin mesleklerini de gözden geçirsinler. Öyle hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz ki; bazı meslekler hızla kayboluyor bazı meslekler ise yeniden doğuyor. Günümüz teknoloji çağı. Bilginin ve teknolojinin hakim olduğu bilgisayar teknolojisi, yapay zeka gibi mesleklere yönelmek daha da önem kazanacak. Sağlık ve mühendisliğin bazı kolları öne çıkan alanlar. Buralara da dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTENİN DIŞ DÜNYAYA AÇILMA KONUSU DA ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Özdemir, "Tercih yaparken geniş bir yelpaze söz konusu; binlerce fakülte, meslek yüksekokulu mevcut. Bu okulların içinde de on binlerce program mevcut. Bu onlar için hem bir şans hem de tercih yaparken biraz daha dikkatli olmak zorundalar. Üniversite tercihi önemli ama bundan ziyade hangi bölümleri seçmek istiyorlar ona baksınlar. Bazı üniversitelerde bazı bölümler ve programlar çok daha öne çıkmış olabilir. Güçlü akademik kadrosu olabilir. Akademik kadronun çok iyi imkanları ve ülkeler arası ilişkileri olabilir. Üniversitenin dış dünyaya açılma konusu da önemli. Bunların hepsine bakarak kararlarını versinler" dedi.

'BAŞARI SIRALAMASI ÖNEMLİ'

Öğrencilerin tercih yaparken sadece almış olduğu puana bakmamasını başarı sıralamasına da önem vermesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özdemir, "Burada başarı sıralamaları önemli, başarı sıralamasına göre tercihlerini yapsınlar. Her zaman da başarı sıralaması her şey demek değil. Daha yüksek puanlar almış olabilirler ama belki de istedikleri bölüm daha düşük puanlarda yer alan bir bölümdür. Ailelere de burada bir rol düşüyor. Bizim Türk aileleri her zaman çocuklarının yanında olup onları destekliyorlar. Üniversite tercih zamanında da aileler çocuklarıyla birlikte tercih yapmayı arzuluyorlar. Bazen de baskı seviyesine ulaşabiliyor. Burada gençlerimizi dinlemek ve onlara özgürlük tanımak lazım. 1-13 Ağustos tercih zamanı. Bu süre içerisinde gençlerimiz inşallah gönüllerindeki tercihleri yaparlar. İş bunla bitmiyor. İyi bir üniversite yaşamı çok önemli. Bu sadece ders ve sınavlar demek değildir. Vaktini iyi planlamak, kendini geliştirmek üzere, güzel bir plan ve program yapmak demektir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DE TERCİH ETTİĞİ BİR ÜNİVERSİTEYİZ'

Prof. Dr. Özdemir, "Gelişmiş üniversitelerden bir tanesiyiz. Uluslararası bir üniversiteyiz. Üniversitemiz her şeyden önce eğitim ve öğretim de çok iyi. Çok kaliteli bir eğitim altyapısına sahibiz. Birkaç üniversitede tecrübesi olan bir hoca olarak üniversitemizin özellikle eğitim kalitesini beğeniyorum. Güçlü, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahibiz. Üniversitemizin altyapısı da gayet iyi, biz 35'in üzerinde çok donanımlı güzel laboratuvarlara sahibiz. Zaten akıllı bir binadayız. Alt yapımız konusunda bu anlamda sıkıntımız yok. Bunun dışında tabii ki uluslararası bir üniversiteyiz. 118 ülkeden 7 bine yakın uluslararası öğrenci de mevcut. Bu önemli bir nokta. Uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir üniversiteyiz. Tabii ki üniversitemiz aynı zamanda kendisini sürekli geliştiren ve yenileyen bir üniversite. Yeni bir kampüs çalışmasına da başladık. Öğrencilerimiz geldikleri zaman güzel, büyük bir arazi ve yeşillikler içinde ikinci ve üçüncü kampüslerimize de kavuşmuş olacaklar" dedi.