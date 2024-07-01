YÖK Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki yangınla mücadelede gösterilen çabalardan dolayı üniversitenin yöneticileri, çalışanları ve söndürme ekiplerine teşekkür etti. Özvar, yangının kontrol altına alınmasında Tarım Orman ve Bakanlığı, Bursa Valiliği, belediyelerin itfaiyeleri ve diğer kurumların üstün gayretlerinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, yangının kampüs dışından başlayıp yerleşkeye sıçradığını ve büyük bir üniversite olan BUÜ'nün önemli bir tabiat güzelliğine sahip olduğunu vurguladı. Özvar, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ve herkesin ormanlara özen göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

01.07.2024 22:27
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alanda etkili olan yangınla mücadeledeki gayretlerinden dolayı üniversitenin yöneticileri ve çalışanları ile söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Özvar, kampüste gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başta Tarım Orman ve Bakanlığı olmak üzere Bursa Valiliği, belediyelerin itfaiyeleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşların üstün gayretleriyle söndürüldüğünü hatırlattı.

Yangının kampüs dışında başlayıp yerleşkeye sıçradığını belirten Özvar, "Bursa Uludağ Üniversitesi, kampüs büyüklüğü açısından Türkiye genelinde kayda değer büyük üniversitelerimizden biridir." dedi.

Özvar, BUÜ Görükle Kampüsü'nün, Türkiye'de tabiat güzelliğiyle önem arz eden yerleşkelerden olduğunu dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve rektörlük personeli tarafından yangın sonrasında gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Özvar, "Kısa süre içerisinde üstün gayretlerle yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesini sağlayıp, en başta yerleşim alanlarına, yurtlara, idari binalara ve fakültelere ulaşmasını engellemiştir. Bu açıdan emeği geçen, gayret eden bütün çalışanlara, bütün yöneticilere Yükseköğretim Kurulu adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

"Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim"

Prof. Dr. Özvar, yurt genelinde son günlerde yangınların yaşandığını anımsattı.

Bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Tabii rüzgarın etkisi, hava sıcaklığının etkisi yetkililer tarafından dile getirilmekle beraber insanımızın da bu konularda fevkalade dikkatli olması gerekiyor. Bilhassa piknik yapanlar yahut sigara izmariti sebebiyle de yangınların çıktığını biliyoruz. Bu konularda bizim çağrımız herkesin çok sorumlu bir şekilde hareket etmesidir. Bu ormanlar kolay kolay bir araya gelmiyor, yetişmiyor. Bir sürü insanla beraber diğer canlılar da bu ormanlardan, yeşilliklerden istifade ediyor. Biz buradan çağrımızı tekrardan yineliyoruz. Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim. Ateş yakma konusunda yetkililerin mutlaka sözlerini ve uyarılarını dinleyelim. Bu büyük varlığımızı tehlikeye atmayalım, heba etmeyelim. Bu vesileyle gerek üniversitemize gerek ilimize gerek Bursa'da yaşayan halkımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz."

YÖK Başkanı Özvar, daha sonra Rektör Yılmaz ve beraberindeki rektörlük personeliyle yangından etkilenen bölgede incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışmasıyla gece yarısına doğru kontrol altına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, BUÜ Görükle Kampüsü'nde 766 dekarı orman, 131 dekarı biçilmiş arazi olmak üzere 897 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika

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