YÖK Başkanı Özvar, PAÜ'de müfredat ve derslerin sadeleştirilmesini istedi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, PAÜ'de müfredat ve derslerin sadeleştirilmesini istedi

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, PAÜ 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde müfredat ve derslerin sadeleştirilmesini, ders sayılarının gözden geçirilmesini istedi. Özvar, 'hocaya göre ders değil, derse göre hoca' anlayışıyla dersleri sadeleştirme çağrısı yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde müfredatın sadeleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz artık bölümlerimizin, programlarımızın muhtevasını gözden geçirmek zorundayız. Artık hocaya göre ders değil, derse göre hocayı tasavvur etmemiz, düşünmemiz lazım." dedi.

Özvar, Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yanı sıra ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerinin çözümünde de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin panel, konferans ve çalıştaylarla sürece ilişkin akademik çalışmalar yürütmesini istedi.

"Hocalık geçmişe göre daha zor"

Dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığına işaret eden Özvar, bu nedenle üniversitelerde öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Akademisyenlerin öğrencilere yalnızca bilgi aktarmakla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, "Bana sorulacak olursa bizim çocuğa vereceğimiz ilk şeylerden bir tanesi, haldir. Hocanın halidir. Bir bilim insanı olarak ciddiyetidir, duruşudur, karakteridir, ahlakıdır, bilime olan merakıdır." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı çalışmaların artırılması gerektiğini belirterek, ders sayılarının da gözden geçirilmesini istedi.

Öğrencilerin haftalık iş yükünün gerçekçi biçimde belirlenmesi gerektiğini ve derslerin yalnızca sınıfta geçirilen süreyle sınırlı görülmemesi gerektiğini aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Biz artık bölümlerimizin, programlarımızın muhtevasını gözden geçirmek zorundayız. Artık hocaya göre ders değil, derse göre hocayı tasavvur etmemiz, düşünmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bu açıdan bu çalışmaları yapacak olan sizsiniz. Oturun çalışın, lütfen bu dersleri sadeleştirin. Bu kadar ders gerçekten sayı itibarıyla çok. Biraz kıymetli hocalarımıza bu konuda hakikaten ciddi görevler düşüyor. Kendilerinden istirham ediyorum. Lütfen bölüm bölüm, fakülte fakülte bunu çalışın değerli arkadaşlar. Biz de size Yükseköğretim Kurulu olarak destek olalım."

Yapay zeka uygulamalarından elde edilen bilgilerin sorgulanarak değerlendirilmesi gerektiğine de değinen Özvar, öğrencilerin kampüs yaşamına katılmalarının, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmalarının ve üniversite yıllarını sosyal açıdan da değerlendirmelerinin önemine dikkati çekti.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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