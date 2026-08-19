YÖK'ten COP31'e Güçlü Katkı - Son Dakika
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YÖK'ten COP31'e Güçlü Katkı

YÖK\'ten COP31\'e Güçlü Katkı
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Yükseköğretim Kurulu, COP31 öncesinde 3 bin 373 başvuru ile iklim eylemine katkı sağladı.

(ANKARA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 İklim Zirvesi öncesinde başlatılan çağrıya 2 bin 767 farklı katılımcının 3 bin 373 başvuruyla katkı sunduğunu belirterek, yükseköğretim kurumlarının bilim, araştırma ve inovasyon gücünü iklim eylemine taşıdığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde yükseköğretim kurumlarının iklim eylemine katkı sunmak amacıyla başlatılan çağrıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yükseköğretim kurumlarının bilimsel birikimini iklim eylemine taşımak amacıyla başlatılan çağrının akademik dünyada güçlü karşılık bulduğunu belirteren Özvar, ulusal ve uluslararası ölçekte 2 bin 767 farklı katılımcının, 3 bin 373 başvuruyla COP31 sürecine katkı sunmak üzere harekete geçtiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Araştırma, teknoloji ve inovasyondan uluslararası akademik iş birliklerine; üniversite-sanayi ortaklıklarından etkinlik, çalıştay ve farkındalık çalışmalarına uzanan bu geniş katılımla bilimin gücünü iklim kriziyle mücadeleye taşıyor, çözümün şekillenmesinde rol üstleniyoruz. İklim kriziyle mücadelede ve yeşil dönüşümde sorumluluk alarak değerli katkılar sunan tüm üniversitelerimize ve akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Bilim, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten COP31'e Güçlü Katkı - Son Dakika

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