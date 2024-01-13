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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve yavaş gitmeleri önemlidir.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı
13.01.2024 - 08:17,  Güncelleme: 08:18
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

Edremit-Ayvalık yolunun 10-11. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresine patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde bakım ve onarım, Yedisu Kavşağı-Mercan- Erzurum yolunun 22-23. kilometrelerinde sinyalizasyon arıza çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA
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