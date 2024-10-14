Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Avcılar'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

14.10.2024 17:35
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AVCILAR'da trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü. 3 kişinin yaralandığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın otoparkından çıkarak yola dönüş yapan otomobil sürücüsü E.G. ile motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme tartışması çıktı. E.G.'nin yanında bulunan yeğeni A.G.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araçtan bıçak alan iki kişiden biri motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsünün de karşılık verdiği bıçaklı kavgaya çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Avcılar'daki kavga anı caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin otoparktan çıkmasının ardından başlayan yol verme tartışmasının bıçaklı kavgaya döndüğü anlar yer alırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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