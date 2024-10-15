Yomra'da 5 Bin Elma Fidanı Dikildi - Son Dakika
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Yomra'da 5 Bin Elma Fidanı Dikildi

Yomra\'da 5 Bin Elma Fidanı Dikildi

Yomra Belediyesi, coğrafi işaret tescilli elma için 5 bininci fidanı toprakla buluşturdu.

15.10.2024 16:48
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YOMRA Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede 5 bininci Yomra elması fidanı, düzenlenen törenle toprakla buluştu. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "İnşallah beş yıl sonra 10 bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız" dedi.

Yomra'nın doğal ve kültürel mirasının bir parçası olan coğrafi işaret tescilli Yomra elmasının beş bininci fidanı toprakla buluştu. Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Zeki Uzunöz, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

'ELMAMIZI YAŞATACAĞIZ'

Yomra elmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Bugün tarihe farklı bir eser bırakmak üzere bir arada bulunuyoruz. Yomra elması ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. 2000 yılında Yomra elmasının coğrafi işaretini Yomra Belediyesi olarak alarak Yomra elmasını yeniden hayata kazandırma çalışmalarımıza başlamış bulunduk. Bugüne kadar 4 bin adet elma fidesini ile vatandaşlarımız ile buluşturduk. Yomra Belediyesi olarak 1000 metrekarelik kendi tapulu mülkiyetimizi elma bahçesi yaptık. Bu fideler büyüdüğü zaman, tarihe kalıcı bir bahçe olarak da bulundurmuş olduk. Yomra elması Yomra'nın ismini almış olduğu bir ürün olması özelliğine sahip, bilimsel olarak çok uzun süre dayanıklılığı olan, aylarca saklanabilen bir elma türü. O yüzden inşallah bu elmamızı yaşatacağız. Bugün bunun yanı sıra da Yomra'da gelişen bütün armut türlerinin de tespitini yaptık hocalarımızla birlikte. Bu yapmış olduğumuz tespitler neticesinde 20 tane çeşidini de aşılanarak çoğaltılmasını ve vatandaşımıza dağıtılmasının çalışmasını yaptık. Bugün dışarıda 250 tane çeşitli türlere sahip armut türlerimizi de vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Şu anda bugün inşallah törenimizin sonunda arka tarafta beş bininci fidanı otelin bahçesine dikmiş olacağız. Sonrasında da arka tarafta kamyonlarımızın üzerinden elma fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Her mart ayında yeni çeşitleri alarak, yeniden aşılayarak dağıtma planımız devam ediyor. İnşallah beş yıl sonra on bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

'400 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP'

Yomra elmasının özelliklerine ilişkin konuşan İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Süleyman Işık, "Yomra elması, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde sadece Yomra ve Arsin sahil bölgelerinde yetişen bir çeşidimiz. 400 yıldır bir tarihi geçmişe sahip olan bir elma çeşidimizdir. Yapılan araştırmalar sonucunda 54 genotipi tespit edilmiştir. Bunlar Karadeniz'in değişik sahil kuşaklarında bulunmakla birlikte en yoğun olarak Yomra ilçemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yomra elmasının meyvelerin özellikleri ise küçük, yuvarlak olması, aromatik bir tada sahip olmasıdır. Meyve rengi yeşil, zemin üzerine bordo bir renk almaktadır. Aynı zamanda sulu ve ince bir kabuğa sahiptir. Yomra elmasının ortalama meyve ağırlığı 92 gramdır. Güneş ışınına maruz kaldıkça yeşil zemin üzerine bordo renk artmaktadır. Hasat edildikten 3-4 ay içinde rahatlıkla muhafaza edilebiliyor. Süreç geçtikçe salgıladığı meyvenin salgıladığı enzimlerle içindeki meyve çekirdeği eriyor. Erimesine rağmen meyvenin hiçbir şekilde yapısı bozulmuyor ve değişmiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Yaşam, Yomra, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yomra'da 5 Bin Elma Fidanı Dikildi - Son Dakika

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