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Yörük çocuklarının TEKNOFEST heyecanı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yörük çadırlarında yaşayan Yörük çocukları, Adana'daki TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına götürülerek, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından görmenin heyecanını yaşadı.

T3 Vakfı'nın himayelerinde yürütülen 'Bir çocuk gelsin, uçağa dokunsun' projesi kapsamında Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yörük çocuklarını tespit etti. Kırsal mahallelerden tespit edilen çocuklara, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük eşlik etti. Öğrenciler konvoy halinde Adana'ya, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına götürüldü. Kızılelma'dan Akıncı'ya, Hürkuş'tan SOLOTÜRK'e kadar teknolojide gelinen son gelişmeleri gören öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

T3 Vakfı'na teşekkür eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gelecek nesiller için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Kara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörükler'in çadırında duman tütsün diye gayret ediyoruz. Bir çocuk gelsin projesi kapsamında komşu ilimiz Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e yüzlerce Yörük öğrencimizi belediyemiz olarak götürüyoruz. Onlarla bugün bir aradayız, onlarla bir arada olmaktan da çok mutluyuz. Bu organizasyonda bize bu şansı verdiği için T3 Vakfı'na da teşekkür ediyoruz" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarının öğrencilerin vizyonunu geliştireceğini vurgulayan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise "TEKNOFEST'in bir çocuk gelsin projesi kapsamında ilçemizde Toroslar'da yaşayan yaklaşık 2 bin 25 öğrencimizi, Yörük çocukları TEKNOFEST'te adı altında TEKNOFEST ile buluşturacağız. Çocuklarımızın TEKNOFEST'e giderek, orada milli teknoloji hamlesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmesi, öğrencilerimizin vizyonunu geliştireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çocukların heyecanı gözlerine yansıdı

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen öğrencilerden Sude Naz Kılbaş, "Hayalim yazılımcı olmak, TEKNOFEST'e gidip ülkemin icat ettiği teknolojik aletleri görmek için çok heyecanlıyım. Akıncı'yı, Kızılelma'yı gördüm. İnsansız hava araçlarını gördüm. Burası harika bir yer" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Celil Mert Yıldız, "TEKNOFEST'e geldim, çok mutluyum. İnsansız araçları gördüm, helikopterleri gördüm teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Öte yandan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarını Yörük çocukları 6 Ekim'e kadar ziyaret edecek.