Yozgat\'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, Ö.Ş. ve B.T.G'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, hilti, kazma, 10 dinamit lokumu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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