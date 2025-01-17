Yozgat\'ta Tarihi Eser Operasyonu

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Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli A.M'nin ilçedeki evinde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.