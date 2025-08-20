Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'a 2 araçla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramada, 1328 sentetik hap, 1 ruhsatsız tüfek ile 6 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
