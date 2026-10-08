Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 498,73 gram esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Aramada 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 Hint keneviri tohumu ele geçirilirken gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 498 gram esrar, 47 Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli H.F.D'nin ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri, 7 Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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