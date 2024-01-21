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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi.
Çekerek ilçesinde Çeltek, Ekizce ve Yukarıkarahacılı köyü grup yolunun Yukarıkarahacılı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan oldu.
Heyelan sebebiyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri ve iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması soncu yol ulaşıma açıldı.
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