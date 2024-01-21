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Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika
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Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çeltek, Ekizce ve Yukarıkarahacılı köyü grup yolunun Yukarıkarahacılı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri ve iş makinesi bölgeye sevk edildi ve yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yozgat\'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi
21.01.2024 - 22:05,  Güncelleme: 22:06
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Yozgat'ta yağış nedeniyle grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Çekerek ilçesinde Çeltek, Ekizce ve Yukarıkarahacılı köyü grup yolunun Yukarıkarahacılı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan oldu.

Heyelan sebebiyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması soncu yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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