Yozgat Yerköy ve Akdağmadeni'nde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen operasyonda 12 bin 160 dolu makaron ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde, 12 bin 160 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan Yozgat'a kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, ???????12 bin 160 doldurulmuş makaron ile 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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