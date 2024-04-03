YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiş sayıldı

Güncel

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van İl Seçim Kurulu'nun, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına yapılan itirazı oy çokluğu ile kabul etti. YSK'nın bu kararından önce çok sayıda ilde olduğu gibi İstanbul'da da basın açıklamaları, eylemler düzenlendi. İstanbul Valiliği bu eylemlerde toplam 132 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara "Başsavcılık Makamı" izin vermedi. Bunun üzerine adliye binasına zorla girmeye çalışan avukatların kamu malına zarar verdikleri ve görevli memura karşı koydukları savunuldu. Avukatlardan 14'ü gözaltına alındı, bir süre sonra da serbest barıkaldı.

Seçilmiş belediye başkanı Abdullah Zeydan'a yönelik Van İl Seçim Kurulu'nun kararı, Sultanbeyli, Esenyurt ve Sancaktepe'de de akşam saatlerindeki eylemlerle protesto edildi. Valilik "izinsiz" olduğunu açıkladığı eylemlerde de aralarında ikisi çocuk 118 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlarla ilgili yasıl sürecin devam ettiği belirtildi.