Yük Treni Çarptı: 65 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yük Treni Çarptı: 65 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti

Yük Treni Çarptı: 65 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de yük treni 65 yaşındaki Rasim Uzdil'e çarparak, olay yerinde ölümüne sebep oldu.

12.10.2024 18:48
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KAYSERİ'de yük treninin çarptığı Rasim Uzdil (65), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Elgin Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait yük treni, Rasim Uzdil'e çarptı. Makinistin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uzdil'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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