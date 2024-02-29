Yüksekova'da 2 tarım sınıfı açıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Tarım seferberliği' adı altında ilk kez bir okulda 2 tarım sınıfı açıldı.
Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri ile Güngör Mahallesi'nde bulunan Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarıma yönelik iki sınıf oluşturularak, 40'ın üzerinde öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim almaya başladı. Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan 2 tarım sınıfını ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Okul Müdürü Enver Yaşar'dan bilgi aldı. Sınıfları tek gezen Başkan Geçirgen, ilçenin ovasını tarımla buluşturmak için öğrencilere büyük bir rol düştüğünü belirterek hepsine başarılar diledi.
"Üreten bir Yüksekova için çalışıyoruz"
Tarım seferberliği içi tarım sınıflarının bir velinimet olduğunu söyleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Hakkari bölgesinin ilk ve tek olan tarım bölümü olan bir lisedeyiz. Burada tarım alanında öğrencilerimizin çekirdekten yetişiyor olması bizim Yüksekova Ovası'nın geleceğini ve çehresini değiştireceğinin bir göstergesi oldu. Burada öğrencilerimiz ilk adımdan yarının tarımına yön verecek kadar işin teorisini öğrenecek seviyeye gelmesi çok önemli. Özellikle Yüksekova gibi ilçede bunun yapılması çok kıymetlidir. Bu anlamda sınıfta neler öğrendiklerini, hangi aşamaları kaydettiklerini görmek için buraya geldik. İnşallah ilkbahardan itibaren tarım atölyeleri de kurulacak. Biz de oda olarak elimizden ne geliyorsa öğrencilerimize katkı sunacağız" dedi.
"Yüksekova Ovası betonla değil tarımla güzelleşsin"
Yüksekova Ovası'nı tarımla buluşturmak için öğrenciler yetiştirdiklerini ifade eden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yaşar, "Bu bölümü daha önceki yıllarda açmaya karar vermiştik. Bu bölümde iddialıyız. İnşallah açtığımız bu bölümle Yüksekova Ovası bir tarım alanı olacaktır. Yüksekova Ovası, valimizin yakın zamandaki müjdesiyle kalan kısmıyla beraber imara kapanmış olacak. Öğrencilerimizin yüzde 65'i taşıma ile okula gelmekte. Tarım alanını seçmemizdeki önemli etkenlerden biri de bu. Biz Yüksekova Ovası'yla birlikte bütün köylerimizde daha sağlıklı bir tarım gerçekleştireceğiz. Önemli projelerimiz var, projelerimizden bir tanesi olan yerli tohuma ulaşmak istiyoruz. Kısa ve orta vadede Hakkari ve ilçelerinin tüm köylerini gezip tohuma ulaşacağız ve tohumu muhafaza edeceğiz. Bu tohum projemizi Hakkari ilinden sonra inşallah 7 coğrafi bölgede de toplayacağımız yerli tohumlarla tüm ülkeyeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Şu anda 40'tan fazla öğrencimiz var ve iki sınıftan oluşuyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında tarıma yönlendireceğimiz öğrenci sayımız daha da artacaktır. Biz Avrupa Birliği Erasmus kapsamında da ciddi bir çalışma yaptık. Çalışmamızın adı 'sürdürülebilir tarım'dır. Bu projemiz zaten kabul olduktan sonra öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Avrupa'nın değişik ülkelerinde tarım alanında eğitimler alacaktır" ifadelerini kullandı.
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