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Yüksekova'da 5 metrelik kar tüneli

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma başlattı. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.