Yüksekova'da Çocuklara Yardım - Son Dakika
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Yüksekova'da Çocuklara Yardım

Çukurca köyündeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yapıldı, destek verenlere teşekkür edildi.

28.02.2025 17:22
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Yüksekova'da çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca köyündeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, her hafta olduğu gibi bu hafta da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çukurca Köyü Huhtarı Bahattin Örtaş'ın girişimleri sonucunda Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu harekete geçti. Başkan Aydoğdu, hayırseverlerin destekleriyle getirilen mont ve ayakkabıları köydeki çocuklara dağıttı.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, "Bu hafta Yüksekova ilçesine gelerek Çukurca köyünde çocuklarla buluştuk. Sadece engelliler için değil, herkes için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında mont ve bot yardımları yapıyoruz. Bu konuda destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Hakkari ve ilçelerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çukurca Köyü Muhtarı Bahattin Örtaş ise "Bugün dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. Çukurca köyü adına destek olan tüm hayırseverlere ve faaliyetleriyle gece gündüz demeden herkese yardım ulaştıran Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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