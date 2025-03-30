Yüksekova'da Doğaba Çorbası Geleneği

3 yıldır geleneği sürdürüyorlar: Bayram namazı öncesi ikramlık "doğaba çorbası" hazırlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıldır gelenek haline getirilen "doğaba çorbası" bu Ramazan Bayramı'nda da unutulmadı. Mahalle kadınları bir araya gelerek sabah namazı öncesi doğaba çorbasını hazırlayıp cemaate ikram etmeye hazır hale getirdi.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşların bayram hazırlıkları hız kazandı. Mezarlık Mahallesi'nde yaşayanlar, 3 yıldır devam ettirdikleri doğaba çorbası gelenekleriyle dikkat çekiyor. Cami imamı Halil Akdoğan'ın 3 yıl önce mahalle sakinleriyle birlikte başlattığı bu geleneği, mahalle kadınları sahiplendi. Bayram öncesi kadınlar, yaklaşık 300 kişilik cemaate doğaba çorbası hazırladı. Cami içinde kurulan kazanlarda pişirilen çorba, cemaatin hizmetine sunuldu.

"Mahallemizde 3 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz"

Ramazan Bayramı'nda doğaba çorbasını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden H. Mehmet Özyılmaz Camisi'nin İmamı Halil Akdoğan, "Mahalle kadınlarının elleriyle hazırladığı 300 kişilik doğaba çorbasını 3 yıldır Ramazan Bayramı sabahında cemaate ikram ediyoruz. Bu geleneği, Ramazan boyunca teravih ve sabah namazlarında bir araya gelip ibadet eden cemaatimizi ödüllendirmek için devam ettiriyoruz. Bu geleneği mahalle cemaatimizin katkılarıyla sürdürüyoruz. Allah'tan razı olsun, herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

"Allah rızası için yapıyoruz"

Bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirten mahalle sakinlerinden Büşra Akdoğan, "Cami imamı Halil Akdoğan'ın liderliğinde ve cemaatin desteğiyle 3 yıldır devam ettirdiğimiz bu güzel geleneği sürdürmekten mutluyuz. Sabah namazı öncesi camide hazırlıklarımızı yaparak cemaati bekliyoruz. Allah, tuttuğumuz ibadetleri kabul etsin. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı.