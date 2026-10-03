Yunan balıkçılar Selanik Limanı'nı kapatıp akaryakıt desteği istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan balıkçılar Selanik Limanı'nı kapatıp akaryakıt desteği istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan balıkçılar artan yakıt maliyetleri ve ekonomik sorunlara dikkati çekmek için Selanik Limanı'nı meşalelerle sembolik olarak kapattı. Sözcüleri Dimitris Çipuras, hükümetten akaryakıt desteği ve teçhizat hasarlarına çözüm bulunana kadar eylemlerin süreceğini söyledi.

Yunanistan'da artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekmek isteyen balıkçılar, Selanik Limanı'nı sembolik olarak bir süreliğine kapattı.

Yunan basınındaki haberlere göre, onlarca balıkçı teknesi liman girişine geldi. Ellerinde meşaleler taşıyan balıkçılar, korna çalarak sektörlerinin sorunlarına dikkat çekmek üzere liman girişini bir süreliğine kapattı.

Balıkçıların sözcüsü Dimitris Çipuras, hükümetin sorunlarına çözüm bulana kadar eylemlerinin gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.

Balıkçılar, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kendilerine devlet desteği verilmesini talep ediyor.

Yunus sayısındaki artış nedeniyle ağlarında ve diğer teçhizatlarında meydana gelen hasarlara ve planktonların balıkçılığa verdiği zarara da dikkati çeken balıkçılar, destek talep ediyor.

Dün de artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle balıkçılar, iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Eylem kapsamında Atina yakınlarındaki Keratsini Balık Hali'nde de onlarca balıkçı çalıştırmadıkları teknelerinin önünde toplanarak sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü “Yok artık“ dedirtti Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
16:43
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
16:09
Beşiktaş’ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 16:58:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Yunan balıkçılar Selanik Limanı'nı kapatıp akaryakıt desteği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei