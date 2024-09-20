Yunan Botu, Bodrum'da Sınır İhlali Yaptı - Son Dakika
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Yunan Botu, Bodrum'da Sınır İhlali Yaptı

Yunan Botu, Bodrum\'da Sınır İhlali Yaptı

Yunan Sahil Güvenlik botu, kaçak göçmenleri takip ederken Bodrum'un karasularına girdi.

20.09.2024 18:33
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, lastik bottaki kaçak göçmenleri takip ederken sınır ihlali yaptı. Kaçan tekne kıyıya kadar gelirken, Yunan Sahil Güvenlik ekibi ise geri dönüp bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu fark etti. Ekipler, bottaki kaçak göçmenleri takibe aldı. Takip, Akyarlar sahiline kadar sürdü. Bir kaçak göçmen ise kıyıya yanaşan bottan atlayıp, bölgeden uzaklaştı. Yunan Sahil Güvenlik ekibi ise tekrar Yunan kara sularına döndü. Kaçan teknenin kıyıya kadar geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yunanistan Sahil Güvenlik botunun Bodrum kara sularına içinde göçmen kaçakçısının olduğu düşünülen botu kovalamasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 kişi bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 kişinin ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişiyi bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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