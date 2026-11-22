Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 25 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde greve gidecek.

Kamu Çalışanları Konfederasyonu ADEDY'nin kamu çalışanları için 24 saatlik grev ilan ettiği eyleme, 28 işçi merkezi ve 13 federasyonun katılacağı açıklandı.

Ortaöğretim Öğretmenleri Federasyonu OLME de üyelerine greve katılma çağrısı yaptı. Federasyon, ücret kayıplarının giderilmesini, 13'üncü ve 14'üncü maaş ödemelerinin yeniden uygulanmasını, öğretmen açıklarının kapatılmasını ve okullara ayrılan kaynakların artırılmasını talep etti.

Grev kapsamında Atina'daki Klafthmonos Meydanı'nda ve Selanik'teki Venizelos Heykeli önünde yerel saatle 10.30'da gösteriler düzenlenecek.

Atina Metro İşletme Çalışanları Sendikası SELMA'nın iş bırakma kararı nedeniyle metro seferleri, sabah hizmet başlangıcından saat 09.00'a kadar ve saat 18.00'den hizmet bitimine kadar yapılamayacak. Otobüs, troleybüs, tramvay ve elektrikli banliyö hattı çalışanlarının katılım biçimi ise henüz kesinleşmedi.

Denizcilik çalışanlarını temsil eden PEMEN, STEFENSON ve PENEN sendikaları da 24 saatlik greve katılacak. Bu nedenle adalara yönelik gemi seferlerinde aksamalar beklenirken yolcuların sefer durumunu ilgili şirketlerden kontrol etmesi istendi.