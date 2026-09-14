Yunanistan'ın Larisa ve Halkidiki kentleri yakınında orman yangınları çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Larisa ve Halkidiki kentleri yakınında orman yangınları çıktı

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Larisa yakınlarındaki Anatoli ve Halkidiki yakınlarındaki Elani Kassandras'ta ormanlık alanlarda yangın çıktığını belirtti. Yangınlara Halkidiki'de 6 uçak ve bir helikopter, Larisa'da ise 3 uçak ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın Larisa ve Halkidiki illeri yakınlarında iki farklı bölgesinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Larisa kenti yakınlarındaki Anatoli bölgesinde ve Halkidiki ili yakınlarındaki Elani Kassandras'taki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Karadan çalışan itfaiye ekiplerine Halkidiki'de bir yangın söndürme helikopteri ve 6 yangın söndürme uçağı, Larisa'da ise 3 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri eşlik etti.

Yunanistan yaz ayları boyunca onlarca orman yangınına sahne oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Larisa ve Halkidiki kentleri yakınında orman yangınları çıktı - Son Dakika

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