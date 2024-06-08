Yunanistan, İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerilimi Düşürmeye Davet Etti - Son Dakika
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Yunanistan, İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerilimi Düşürmeye Davet Etti

Yunanistan, İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerilimi Düşürmeye Davet Etti

Yunanistan, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, tarafları gerilimi azaltmaya ve düşmanca tavırlara son vermeye çağırdı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

08.06.2024 21:11
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İsrail- Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu açıklayan Yunanistan, tarafları gerilimi düşürmeye davet etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan, İsrail-Lübnan sınırında artan tansiyondan derin endişe duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Bölgenin bir savaşı daha kaldıramayacağının vurgulandığı açıklamada "Çatışmanın tüm taraflarını, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 kararı uyarınca, gerilimin azaltılması ve düşmanca tavırlara son verilmesine odaklanmaya davet ediyoruz." denildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerilimi Düşürmeye Davet Etti - Son Dakika

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