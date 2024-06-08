Yunanistan, İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerilimi Düşürmeye Davet Etti

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İsrail- Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu açıklayan Yunanistan, tarafları gerilimi düşürmeye davet etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan, İsrail-Lübnan sınırında artan tansiyondan derin endişe duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Bölgenin bir savaşı daha kaldıramayacağının vurgulandığı açıklamada "Çatışmanın tüm taraflarını, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 kararı uyarınca, gerilimin azaltılması ve düşmanca tavırlara son verilmesine odaklanmaya davet ediyoruz." denildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.