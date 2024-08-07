Yunusemre Belediye Başkanı İsrail Başbakanı'nın alkışlanmasını kınadı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Semih Balaban, "24 Temmuz'da Amerikan Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Buna da insanlığın bittiği nokta diyorum, şiddetle kınıyorum. Biz de burada Gazze'de savaşan o yiğit insanları, bugüne kadar Filistin davası için can veren kahramanları ayakta alkışlayalım" dedi.

Yunusemre Belediye Meclisi'nde gündemi değerlendiren Başkan Balaban, Amerikan Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Balaban, şunları söyledi:

"ABD'nin Japonya'ya atom bombası atarak oradaki 150 bin insanın ölmesine neden olan en büyük katliamlardan biri. ABD'yi kınıyoruz ama aynı haydutluk bugün de devam ediyor. Gazze'de masum on binlerce insan katlediliyor. Orada bir soykırım var. Utanmadan bir de 24 Temmuz'da Amerikan Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Buna da insanlığın bittiği nokta diyorum, şiddetle kınıyorum. Biz de burada Gazze'de savaşan o yiğit insanları, bugüne kadar Filistin davası için can veren kahramanları ayakta alkışlayalım."

Balaban'ın konuşmasının ardından meclis, Filistin'in mücadelesini ayakta alkışladı.

Geçen günlerde ameliyat olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a acil şifalar dileyen Başkan Balaban; Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutladı.