Yunusemre Belediyesi Dünya Romanlar Günü'nde Roman Gecesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediyesi Dünya Romanlar Günü'nde Roman Gecesi Düzenledi

Yunusemre Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla 'Roman Gecesi' etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm vatandaşların belediyenin baş tacı olduğunu vurgularken, Roman kültürüne destek amacıyla yapılan etkinliğe binlerce kişi katıldı.

09.04.2025 15:15  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman Gecesi düzenledi. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Yunusemre'de herkese yer var; bu belediye hepimizin. Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Roman kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla 100. Yıl Meydanı'nda düzenlediği "Roman Gecesi"nde binlerce vatandaş, Roman şarkılarıyla dans ederek eğlendi.Geceye Belediye Başkanı Semih Balaban ile eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren Roman Gecesi'nde Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban da sık sık vatandaşların eğlenceli danslarına eşlik etti.

"Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır"

Balaban, konserden önce şunları söyledi:

"Bundan tam 54 yıl önce, 8 Nisan 1971'de Londra'da toplanan Dünya Roman Konferansı'nda dünyanın dört bir yanından gelen saygıdeğer Roman delegeler, Roman halkının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Bu toplantıda alınan kararla 8 Nisan, Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildi. Bu anlamlı gün, tüm insanlığa kutlu olsun. Biz Yunusemre Belediyesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Yunusemre'de herkese yer var; bu belediye hepimizin. Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Roman kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği de onların isteği üzerine seve seve düzenledik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Balaban konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısında da bulundu. Etkinlik sonrası Başkan Balaban, eşi Serap Balaban ve belediye yöneticileri, kampanyaya destek vermek amacıyla imza standına giderek, imzalarını attılar. Katılımcılar da yoğun ilgi göstererek kampanyaya destek verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yunusemre, Balaban, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Dünya Romanlar Günü'nde Roman Gecesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Dünya Romanlar Günü'nde Roman Gecesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement