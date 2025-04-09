Yunusemre Belediyesi Dünya Romanlar Günü'nde Roman Gecesi Düzenledi

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman Gecesi düzenledi. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Yunusemre'de herkese yer var; bu belediye hepimizin. Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Roman kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla 100. Yıl Meydanı'nda düzenlediği "Roman Gecesi"nde binlerce vatandaş, Roman şarkılarıyla dans ederek eğlendi.Geceye Belediye Başkanı Semih Balaban ile eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren Roman Gecesi'nde Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban da sık sık vatandaşların eğlenceli danslarına eşlik etti.

"Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır"

Balaban, konserden önce şunları söyledi:

"Bundan tam 54 yıl önce, 8 Nisan 1971'de Londra'da toplanan Dünya Roman Konferansı'nda dünyanın dört bir yanından gelen saygıdeğer Roman delegeler, Roman halkının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Bu toplantıda alınan kararla 8 Nisan, Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildi. Bu anlamlı gün, tüm insanlığa kutlu olsun. Biz Yunusemre Belediyesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Yunusemre'de herkese yer var; bu belediye hepimizin. Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Roman kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği de onların isteği üzerine seve seve düzenledik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Balaban konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısında da bulundu. Etkinlik sonrası Başkan Balaban, eşi Serap Balaban ve belediye yöneticileri, kampanyaya destek vermek amacıyla imza standına giderek, imzalarını attılar. Katılımcılar da yoğun ilgi göstererek kampanyaya destek verdi.