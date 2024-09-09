Ayhan Demiran Anısına Futbol Turnuvası

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(MANİSA)- Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi (TÜFAD) tarafından merhum antrenör Ayhan Demiran anısına organize edilen 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluş Günü Futbol Turnuvası, Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi (TÜFAD) tarafından Yunusemre Belediyesi ve Belediyespor'un ev sahipliğinde organize edilen TÜFAD merhum antrenör Ayhan Demiran 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluş Günü Futbol Turnuvası yapıldı. 2015 yaş kategorisinde 8 takımın katılımıyla Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuvada Akhisar Yıldırımspor birinci olurken, Mavitaş Akademi ikinci, 45 Turgutlu FK üçüncü, Saruhanlı Belediyespor dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, TÜFAD Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur ve Futbol İl Temsilcisi Levent Kepenekli tarafından verildi.

Turnuvaya katılan Belediyespor'a, Akhisar Yıldırımspor'a, Mavitaş Akademi'ye, 45 Turgutlu Futbol Kulübü'ne, Saruhanlı Belediyespor'a, Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'ne, Şehitlerspor'a, Selvilitepespor'a ve merhum antrenör Ayhan Demiran'ın anısına kardeşi Banu Bircan'a şilt takdim edildi. TÜFAD Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur, "Geçen yıl vefat eden kıymetli antrenör arkadaşımız Ayhan Demiran ile Manisa'mızın kurtuluş günü anısına düzenlediğimiz bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burada çocuklarımıza tesisi açan, bizlere çok iyi bir misafirperverlik örneği gösteren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik'e ve kulüp çalışanlarına ayrıca teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çocuklarımızın gelişimi için çok güzel bir organizasyona imza attık. İnşallah daha nice turnuvalarda buluşuruz" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından organizasyona katılan tüm takımlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.