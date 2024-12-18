Yunushan Konutları İnşaatı Devam Ediyor

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan Yunushan kırsal afet konutlarının inşası devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 101 konutun yer alacağı bölgedeki çalışmalar 3 etap şeklinde sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı da birinci etabında 70, ikinci etabında 12 ve üçüncü etabında ise 19 konutun bulunduğu inşaat alanında inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.