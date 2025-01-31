Yüreğir Belediyesi'nden Ara Tatil İçin Gezici Çocuk Şenliği

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin Gezici Çocuk Şenliği'nde, ara tatildeki yüzlerce çocuk eğlenceye doydu.

Yüreğir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen Gezici Çocuk Şenliği, mahalle mahalle çocuklarla buluştu. Doğankent, Eski Misis, PTT Evleri, Güneşli ve 19 Mayıs Mahalleleri'nde gerçekleştirilen etkinliklere çevre mahallelerden gelen çocuklar da katıldı.

Ara tatil boyunca beş merkezde süren şenliğe katılan yüzlerce çocuk, atölyelerde yeni bilgiler öğrendi. Şenlik alanında yüz boyama, maskotlar, atölyeler, animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri, tiyatro oyunları ve spor aktiviteleri ile hoşça zaman geçiren çocuklar ve aileleri, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.