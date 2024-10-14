Yüreğir Belediyesinden Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına idari soruşturma - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesinden Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına idari soruşturma

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının belediyenin bahçesine atılan poşette bulunmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14.10.2024 15:17
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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının belediyenin bahçesine atılan poşette bulunmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Demirçalı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine komplo kurulduğunu iddia etti.

Olayı gerçekleştirdikleri kamera kaydıyla tespit edilen iki kişinin AK Parti'li belediye başkanı döneminde işe alındığını öne süren Demirçalı, "Karı koca aynı anda çalışıyor diye eşini çıkardığımız için böyle bir yola başvurmuşlar. Burası bir aile şirketi değil, sonuçta bizim gelir gider dengemiz var." dedi.

Demirçalı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın üzerinden prim yapmaya çalışan AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerini biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum çünkü bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Sonuçta hepimizin, bizim Cumhurbaşkanı'mız. Ona yapılmış saygısızlık tüm topluma yapılmıştır. Bu arkadaşlarımızdan biri hala bizde çalışıyor, görevine devam ediyor. Şu anda soruşturmayı başlattık, gereği neyse yapılacaktır. Bugün de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konuyu gazeteden öğrendim. Arkadaşlarımız hemen inceleme başlattı. Ne gerekiyorsa yapacağız, sonuna kadar gideceğiz."

Kendilerinde Erdoğan'ın çok sayıda portresinin bulunduğunu dile getiren Demirçalı, "Fotoğrafın dışarıdan mı getirildiğini, belediyenin içinden mi temin edildiğini bilmiyorum. Bunu yapanlar belediye çalışanları olduğu için belediyenin içinden de almış dışarıdan da getirmiş olabilirler." ifadesini kullandı.

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından tepki

Belediye önünde bir araya gelen AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileriyle partililer olaya tepki gösterdi.

Katılımcılar, Demirçalı'nın makam odasında Erdoğan'ın fotoğrafının gözüktüğü ve gözükmediği anlara ilişkin çekilmiş fotoğrafları taşıdı.

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, basın açıklamasında, seçim sonuçlarını milletin takdiri olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte maalesef aynı olgunluğu, siyasi saygıyı CHP'li belediye yönetimi tarafından göremiyoruz. Öncelikle sırf siyasi düşüncelerinden dolayı emeğiyle, alnının teriyle çalışan işçilerimizi işlerinden ettiler." dedi.

Belediye yönetiminin "içindeki kini gizleyemediğini" dile getiren Gülaçtı, şöyle konuştu:

"Yüreğir Belediye başkanının görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde, uygun olmayan şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız."

Gülaçtı, olayın doğrudan Türk milletine yapılmış hakaret olduğunu söyledi.

Şüphelilerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Gülaçtı, "Bu ahlaksızlığın mutlaka hesabını soracağız. Kimse milletin iradesini çiğnemeye kalkışmasın. Bu tür çirkin ve aşağılık davranışlar, sadece bu aziz milletin kutlu yürüyüşüne taş koymaya çalışanların acizliğini gösterir ama bilsinler ki bu çirkinliği yapanlar, o fotoğrafı makam odasından indirip sonra da ahlaksızca bahçeye, sağa sola, çöplüğe atanlar ve onların destekçileri, adaletin pençesinde hak ettikleri cezayı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Gülaçtı, "Bu milletin liderine yapılan her saldırı, tüm millete yapılmış sayılır ve bu saldırının hesabı da mutlaka sorulur. Bu ahlaksızca yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve tüm sorumluları kamuoyu önünde derhal özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesinden Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına idari soruşturma - Son Dakika

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