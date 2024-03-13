Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Guiyang ile Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı

Çin'in Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı. Malezya'dan gelen 162 turistle Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inen uçak, geçen yıl başlatılan vize muafiyeti politikasının ardından yapılan ilk turistik charter seferi oldu. Havayolu hizmeti haftada bir kez gerçekleştirilecek olup, gelecekte uçuş sıklığı artırılması planlanıyor. Guiyang kentini Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur ve Osaka'ya bağlayan dört uluslararası ve bölgesel yolcu uçuşu da yeniden başlatıldı.