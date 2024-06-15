Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili spekülatif haberler nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, yurt dışına çıkış harcının, çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların bu tür haberlere itibar etmemesi ve Başkanlığın açıklamalarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

15.06.2024 15:08
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(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Açıklama - Son Dakika

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