Yusufeli Barajı Yolları: 929 Bin Araç Geçti - Son Dakika
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Yusufeli Barajı Yolları: 929 Bin Araç Geçti

Bakan Uraloğlu, Yusufeli Barajı yollarının 2 yılda 929 bin araç kullandığını açıkladı.

24.11.2024 11:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Barajı kapsamında yapılan bağlantı yollarını 2 yılda 929 bin aracın kullandığını belirterek, "Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Yusufeli Barajı bağlantı yollarını 2022'de barajla birlikte hizmete açtıklarını anımsattı.

Bakanlık olarak Yusufeli Barajı yapımı kapsamında mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayan bağlantı yollarını inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Bu projemiz Bakanlığımızın Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük projeleri arasında yer alıyor. Yusufeli Baraj yollarını 2 yılda 929 bin araç kullandı. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli yolları, Artvin'i Erzurum'a, Kafkaslar'ı ve Karadeniz sahil kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlanabilmesi için inşa edilen Yusufeli yollarının, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadükle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak, bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı Yolları: 929 Bin Araç Geçti - Son Dakika

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