Zafer\'in Beşiktaş Hayali Gerçek Oluyor

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı olan 38 yaşındaki Zafer Altınışık'ın Beşiktaşlı oyuncularla tanışma hayali gerçek oluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 2009'da geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalan Altınışık'ın, Beşiktaşlı futbolcularla tanışma hayalini Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'e anlattığı belirtildi.

Yapılan isteğe kayıtsız kalmayan Çitil'in de Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteğiyle Altınışık'ı, 25 Nisan'da Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş- Hatayspor maçına götüreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maç öncesi siyah beyazlı futbolcularla bir araya gelecek olan Zafer, futbolcularıyla fotoğraf çektirip, imzalı formasına kavuşacak. Ardından Kaymakam Bilal Çitil ile maçı tribünden takip edecek. İstanbul gezisi kapsamında bir vapur turuna da katılacak olan Zafer Altınışık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nin ardından Topkapı Sarayı'nı da ziyaret edecek."