Zamanlar Arası Sergisi Açılıyor

Decollage Art Space'de 15 Kasım'da açılacak "Zamanlar Arası" sergisi, izleyicileri farklı dönemlerin hikayeleriyle buluşturacak.
Serap Atala küratörlüğündeki karma sergide, 1882 ve 1955 yılları arasında doğan 22 sanatçının eseri yer alacak.
Doğa, insan, soyut ve soyutlama gibi kavramlar üzerine odaklanan sergi, dönemler arası sanat üretimine ve etkileşimlerine bakma fırsatı sunacak.
Abidin Dino'dan Devrim Erbil'e, Nejad Melih Devrim'den Selim Turan'a değerli sanatçıların eserlerinin yer alacağı Kadıköy Decollage Art Space'deki sergi 8 Aralık'a kadar görülebilecek.
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