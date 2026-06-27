Zamfara'da Silahlı Saldırılar: 484 Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Zamfara'da Silahlı Saldırılar: 484 Kişi Yerinden Edildi

27.06.2026 19:05
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BM, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 484 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 484 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı 5 köye düzenlenen saldırılar nedeniyle bölge sakinlerinin artan güvenlik tehdidi karşısında evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 484 kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Saldırılar nedeniyle 101 hanenin yerinden edildiği aktarılan açıklamada, yerinden edilenlerin 271'inin çocuk, 129'unun kadın ve 84'ünün erkek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtilerek, etkilenen tüm hanelerin acil gıda yardımı, geçici barınma ve temel insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre ise son 6 ayda 8 bin 500'den fazla Nijeryalı, komşu ülkeler Nijer, Kamerun ve Çad'a sığınmak zorunda kaldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamfara'da Silahlı Saldırılar: 484 Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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